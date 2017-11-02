Нацкомиссия проведет конкурсы поставщиков газа в областях

В каждой области Украины будет проведен тендер, на котором население сможет выбрать нового поставщика газа.

Об этом сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает УНИАН.

По его мнению, это заставит потенциальных поставщиков конкурировать между собой относительно цены газа и качества предоставляемых услуг.

"Мы будем обращаться к правительству и просить провести такой тендер", - сказал Вовк.

По его словам, на этом тендере будут между собой конкурировать действующие поставщики (облгаз-сбыты) и другие компании, которые хотят зайти на этот рынок.

"Тендер должен быть проведен в определенном регионе. На этом конкурсе с облгаз-сбытом будут конкурировать, например, облэнерго или мобильные операторы. Для этого бизнеса важно знать территорию и уровень расчетов потребителей", - сказал он.

"В сегодняшних условиях одним из возможных конкурентов для облгаз-сбыта может быть облэнерго, потому что эти компании также имеют абонентскую базу, опыт сотрудничества с правительственными структурами и центры обслуживания клиентов", - объяснил Вовк.

Он отметил, что в результате проведения таких тендеров будут выбраны наиболее эффективные поставщики газа в каждом регионе, и население будет покупать "голубое" топливо у новой компании.

Эта компания будет работать в регионе определенное время, до проведения следующего тендера, сказал Вовк.

Напомним, недавно лицензии на поставку газа получили "Укрпочта", "Интерпайп" Пинчука и ОККО.