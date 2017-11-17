OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об авто на "бляхах", о жилье для военных, о дорогах, о руководстве НБУ.

О дорогах. Министерство инфраструктуры запланировало на 2018 год начать три проекта реконструкции 232 километров дорог, предусматривающих цементобетонное покрытие.

Об аресте счетов. Министерство юстиции будет перенимать опыт Хорватии во внедрении системы электронных арестов банковских счетов.

О руководстве НБУ. Среди претендентов на пост главы Нацбанка есть кандидатуры и.о. главы НБУ Смолия и председателя правления "Райффайзен банка Аваль" Лавренчука.

Об авиакомпаниях. Эстонская национальная авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна в аэропорт Ивано-Франковск.

О скандальной "Трейд Коммодити". Соломенский районный суд Киева снял арест с компании "Трейд Коммодити".

О жилье для военных. Китайский национальный генподрядчик стал победителем конкурса Госипотечного учреждения на привлечение займа для финансирования проекта по обеспечению жильем.

О безработице. В Украине в октябре уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,1%.

Об авто на бляхах. Министр внутренних дел считает необходимым обеспечить скорейшее урегулирование проблемы с автомобилями с европейской регистрацией, которые длительное время находятся в Украине.

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