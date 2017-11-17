Все разделы
Укр / Рус

Суд снял арест со 100% акций "Трейд коммодити"

Пятница, 17 ноября 2017, 13:20

Соломенский районный суд Киева снял арест со 100% акций компании "Трейд Коммодити".

Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство и отменил арест принадлежащих Майко корпоративных прав в виде 100% уставного капитала (7 400 гривен) компании.

Также суд снял запрет на отчуждение и распоряжение акциями.

Напомним, НАБУ опубликовало схему разъяснений дела "Трейд Коммодити".

Читайте также: Дело "Трейд Коммодити". Как друг президента брал на поруки замминистра

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

суд
Материалы по теме
Сын Януковича будет обжаловать отказ в возмещении 16 млрд гривен 16 ноября 2017, 11:30
Дело "миллиарда Суркисов" дошло до Исполнительной службы 15 ноября 2017, 18:13
Янукович-младший пытался отсудить 1,6 миллиарда - НБУ 15 ноября 2017, 14:40
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте