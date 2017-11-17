Суд снял арест со 100% акций "Трейд коммодити"
Пятница, 17 ноября 2017, 13:20
Соломенский районный суд Киева снял арест со 100% акций компании "Трейд Коммодити".
Об этом говорится в решении суда.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство и отменил арест принадлежащих Майко корпоративных прав в виде 100% уставного капитала (7 400 гривен) компании.
Также суд снял запрет на отчуждение и распоряжение акциями.
Напомним, НАБУ опубликовало схему разъяснений дела "Трейд Коммодити".
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