В МИУ рассказали, на каких трассах начнут менять асфальт на цементобетон

Министерство инфраструктуры запланировало на 2018 год начать три проекта реконструкции 232 километров дорог, предусматривающих цементобетонное покрытие.

Об этом, как передает Интерфакс-Украина, шла речь на заседании транспортного комитета Верховной Рады.

Общая стоимость работ составит примерно 8 млрд гривен.

Первый проект - реконструкция Северного обхода Житомира по трассе М-06 Киев-Чоп (22,3 км).

"Планируется повышение категории дороги (расширение дороги с двух до четырех полос, расчетная интенсивность движения - 14 тыс. авто). Землеоотводы уже сделаны", - сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок МИУ Виктор Сасин.

По словам представителя "Укравтодора" Андрея Чабановского, стоимость реконструкции составит 1 млрд гривен. Проект финансируется за счет кредита ЕБРР.

Кроме того, инвестиционный проект реконструкции дороги Н-31 Днипро-Решетиловка предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос, а также выполнение покрытия в цементобетоне (137 км), сообщил Сасин.

Стоимость проекта, по данным "Укравтодора", составляет 5,4 млрд гривен.

Также на автотрассе Н-11 Кропивницкий-Николаев предусматривается проведение капитального ремонта дороги в границах Николаевской области (73 км), добавил Чабановский.

Покрытие дороги, согласно подготовленному проекту - цементобетон. Стоимость проекта - 1,6 млрд гривен, начало работ в 2018 году.

Напомним, Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах министерства относительно строительства бетонных дорог в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним также, что в правительстве продолжают изучение идеи о строительстве бетонных дорог в районе украинских портов, где дорожное полотно подвергается ускоренному износу в результате проезда большегрузных машин.

Как сообщалось, государственное агентство автомобильных дорог благодаря системе ProZorro сэкономило на государственных закупках 2,5 миллиарда гривен.

В проекте госбюджета на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

Рекомендуем почитать: Славомир Новак: не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах