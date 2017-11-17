В Украине стало меньше безработных

В Украине в октябре уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 1,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В октябре 2017 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 281,9 тыс. безработных (против 303 тыс. месяцем ранее).

Таким образом, количество безработных уменьшилось на 21,1 тыс. человек.

При этом 217 тыс. человек из числа зарегистрированных безработных получали пособие по безработице.

Средний размер пособия на одного безработного в октябре составил 2,137 тысячи грн, что на 104 грн больше, чем в сентябре.

Среди городского населения зарегистрировано 174,7 тыс. безработных, среди сельского - 107,2 тыс.

При этом среди женщин зарегистрировано 168,3 тыс. безработных, среди мужчин - 113,6 тыс.

Экономическая правда