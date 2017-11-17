Шпион, выйди вон: как не сломать себе жизнь из-за взлома камеры ноутбука

Камеры и микрофоны смартфонов, планшетов и ноутбуков способны незаметно шпионить за хозяином. Почему это может произойти и как это предотвратить?

Подросток вынужден установить бесплатный антивирус на свой ноутбук после того, как им пользовалась сестра. Программа удаляет вирус, однако неизвестный хакер получает доступ к веб-камере ноутбука. Злоумышленник записывает, как юноша занимается самоудовлетворением.

Вскоре он присылает на почту подростка сообщение. Хакер требует беспрекословно выполнять все приказы, иначе он выложит видео в интернет и распространит среди контактов жертвы. Юноша утаивает от мамы случившееся и начинает выполнять все требования анонимного злоумышленника.

Последовательность приказов приводит к тому, что подросток грабит банк. Ему удается уйти от полиции, и хакер требует отвезти деньги в лес.

Там юноша встречает мужчину с коробкой, в которой лежит дрон. Мужчина также стал жертвой хакера. Теперь они должны драться на смерть, а победитель заберет деньги. Бой начинается, и дрон транслирует его в интернет.

Подросток побеждает. Он идет из леса окровавленный с сумкой денег. Ему звонит мама и рассказывает, что в сети появилось порочащее его видео. Юноша ничего не отвечает. На его телефон приходит сообщение с тролфейсом. Неожиданно появляется синий свет: полиция приехала его арестовать…

Ограбление, убийство, позор и разрушенная жизнь — цена взломанной веб-камеры. Описанная история не происходила в жизни. Это сюжет из сериала "Черное зеркало". Может ли такая история случиться? ЭП узнала, надо ли заклеивать камеру ноутбука и прятать смартфоны во время важных переговоров.

Они предупреждали

21 июня 2016 года основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал в своем профиле собственную фотографию за рабочим столом. Он хвастался тем, что количество ежемесячных пользователей приложения для обмена фотографиями и видео Instagram превысило 500 млн.

Совершенно неожиданно весь мир обратил внимание на совсем другую деталь: камера и микрофон на ноутбуке Цукерберга заклеены изолентой. Многие люди снисходительно улыбались, кто-то крутил пальцем у виска, мол, параноик.

Подобным образом отнеслись и к словам на то время директора Федерального бюро расследований США Джеймса Коми. В сентябре 2016 года он рассказал, что все госучреждения закрывают веб-камеры, и люди должны делать точно так же.

"Есть некоторые разумные вещи, которые вы должны делать, и это одна из них. Вы идете в любую государственную контору, где есть маленькая камера, которая находится в верхней части экрана. У каждой из них есть небольшая крышка, которая закрывает камеру. Вы делаете так, что люди, у которых нет на это полномочий, не смотрят на вас. Я думаю, это хорошая штука", — сказал Коми.

Тогда же с подобным советом выступил бывший технический специалист ЦРУ и АНБ Эвард Сноуден. Он комментировал один из эпизодов голливудского фильма "Сноуден". В нем актер Джозеф Гордон-Левитт понимает, что спецслужбы могут подключиться к камерам на личных компьютерах и поэтому заклеивает камеры лентой. В других моментах с этой же целью он использует пластырь.

На вопрос, как оградить себя от наблюдения за личной жизнью, Сноуден тогда ответил: "Это просто. Если вы используете, например, пластырь, это не испортит ваш компьютер. Если вам нужно использовать камеру, просто отклейте ленту".

Атака через ноутбук

Технические специалисты называют две стратегии взлома веб-камер на компьютерах с Windows любой версии и разрядности.

Первая сложная — через модерацию драйвера камеры, фильтра и кодеков. В таком случае жертва должна загрузить и установить софт. Эту стратегию способна реализовать группа программистов совместно с сильными специалистами в области социальной инженерии.

Вторая простая — с помощью легальных утилит для удаленного контроля компьютеров. Принцип их работы предполагает, что один из компьютеров сети может управляться другим удаленно. Данный софт предназначен для корпоративных пользователей, и соединение там защищено паролем.

Однако такие программы применяют и обычные пользователи. Они становятся жертвами взломов, когда скачивают из непроверенных источников заранее настроенную злоумышленниками утилиту. При этом требуется лишь включить автоматический прием запросов на удаленное подключение и сворачивание главного окна. Дальше дело за методами социального инжиниринга.

Например, жертва загружает программу по ссылке или скачивает в качестве "довеска" к бесплатным утилитам. При этом утилиты могут быть модифицированы на кражу и передачу кодов доступа к программам удаленного контроля.

В апреле 2016 года один из пользователей анонимного форума несколько дней вел прямую трансляцию с веб-камер разных компьютеров. Доступ к ним он получил с помощью троянской программы, установленной в торрент MediaGet.

Кроме того, существуют утилиты, специально предназначенные для тайного наблюдения за компьютерами. К ним относятся RemCam и DarkComet.

Издание Wired утверждает, что сирийское правительство использовало DarkComet для шпионажа за оппозиционными активистами, присылая им скрытую ссылку на ее установку, замаскированную под всплывающее окно с сообщением.

Атака через сайт

Некоторые сайты предлагают сервисы общения с использованием камеры, поэтому сайт запрашивает через браузер доступ к камере и микрофону.

Особенность заключается в том, что на сайте может использоваться специальный скрипт. Он открывает дополнительное окно в фоновом режиме, не переключая пользователя на него. Когда пользователь закрывает основную страницу, микрофон остается включенным на фоновой странице.

В браузерах разрешения могут храниться постоянно, поэтому при следующем посещении сайта пользователя могут видеть и слышать уже без предупреждения.

Атака через смартфон

Гаджеты на ОС Android наиболее уязвимы к негласному снятию данных с камеры и микрофона. Дело не в том, что на Play Market существует много приложений для удаленного контроля за ПК и смартфоном. Большинство популярных приложений требуют доступ к камере и микрофону. Даже малоизвестные сервисы для гаджетов часто беспричинно просят предоставить им этот доступ.

Не застрахованы от шпионской деятельности собственного гаджета и владельцы смартфонов от Apple. В октябре 2017 года инженер компании Google Феликс Краузе обнаружил проблему с настройками приватности в iOS. Эта проблема позволяет приложениям на iPhone вести скрытую съемку.

Что делать

Специалисты в сфере кибербезопасности дают такие советы.



1. Не скачивать с ненадежных ресурсов и не устанавливать непроверенный софт, в частности, утилиты для бесплатного скачивания, просмотра, удаления.



2. Внимательно относиться к подозрительным письмам, не переходить по указанным в них ссылкам.



3. Вовремя обновлять антивирусное ПО.



4. Регулярно проводить полное сканирование компьютера антивирусом.



5. Обращать внимание на работу камеры ноутбука. Если она включается не только во время видеозвонков, следует немедленно отключить устройство от доступа к интернету и проверить настройки камеры.



6. Чаще проверять разрешения доступа к камере и микрофону для разных сайтов. В Google Chrome это можно сделать на странице настроек.



7. Во время важных переговоров отложить смартфон и планшет подальше.



8. На Android-устройствах зайти в раздел приложений и в каждом стороннем приложении, в "Управлении разрешениями", в функциях "Запись звука" и "Камера", по желанию выбрать опцию "Запретить" или "С запросом".