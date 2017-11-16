OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "долге Януковича", о рекордном транзите газа, о "маски-шоу", об авто на "бляхах".

О транзите газа. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему достиг рекордного показателя за последние 7 лет – 80,8 миллиарда кубических метров.

О деньгах. Национальный банк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Об авто на "бляхах". Кабинет министров предложил ввести регистрацию авто на "еврономерах".

О Дубневичах. Национальная полиция провела около 50 обысков по делу о коррупции на Укрзализныце. Дубневичи под подозрением.

О Клюевых. Так называемый "арбитражный суд" в оккупированном Россией Крыму ввел процедуру наблюдения в отношении "Бета Солар", занимающегося производством солнечной электроэнергии.

О маски-шоу. Народные депутаты большинством голосов поддержали законопроект, который защищает предпринимателей от давления силовиков.

О "долге Януковича". Российская Федерация рассматривает возможность продажи "долга Януковича" размером 3 миллиарда долларов другому государству.

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