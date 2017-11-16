Кабмін запропонував ввести реєстрацію авто на "єврономерах"

Кабмін пропонує ставити на облік без зміни реєстраційних документів та номерних знаків країни їх реєстрації транспортні засоби, тимчасово ввезені в Україну більш ніж на 90 днів.

Така норма міститься в прикінцевих та перехідних положеннях урядового законопроекту про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, передає autonews.ua.

"Встановити, що транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввезені на митну територію України більш ніж на 90 днів, протягом десяти робочих днів з моменту такого ввезення підлягають державній реєстрації без зміни реєстраційних документів та номерних знаків країни їх реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів" , - сказано в законопроекті.

Як повідомляє видання, виконати цю процедуру може виявитися важко для 90% тих, хто їздить на нерозмитнених автомобілях.

Справа в тому, що ставити транспортний засіб на облік доведеться тому іноземцю, на чиє ім'я його завозять.

Причому - в сервісному центрі МВС за місцем проживання клієнта, пояснює голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"На сьогодні "верблюд", який завозить "бляхи", приїжджає на машині на кордон, показує свій паспорт, на нього оформлюють машину і він пішки переходить назад до себе. Машину "гонщик" везе покупцеві. Зараз машину треба буде реєструвати в сервісному центрі МВС. Хто це може зробити? Тільки особа, яка ввезла автомобіль", - зазначив він.

По-перше, за словами Назаренка, реєструвати треба буде за місцем проживання.

"Тепер литовець або поляк не тільки повинен буде з'явитися на кордоні, він тепер повинен буде їхати, умовно кажучи, в Харківську область, десь зупинятися і на наступний день йти в сервісний центр. А момент з "реєстрацією за місцем проживання" також означає , що покупець машини повинен надати довідку, що надає іноземцю тимчасове проживання", - підкреслив експерт.

Також, зазначає Назаренко, якщо іноземець збирається заїжджати більше, ніж на 90 днів, він буде зобов'язаний зареєструватися у відповідних органах, щоб отримати дозвіл проживати в Україні довше, ніж три місяці, і зареєструвати машину.

Як повідомлялося, народні депутати підготували законопроект про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Як відомо, раніше ДФС повідомляла, що у 2017 році в Україну ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

У ДФС повідомили, що понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

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