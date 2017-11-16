ВТБ банкротит крымские солнечные электростанции Клюевых

Сергей и Андрей Клюевы

Так называемый "арбитражный суд" в оккупированном Россией Крыму ввел процедуру наблюдения в отношении "Бета Солар", занимающегося производством солнечной электроэнергии.

Об этом говорится в "определении" так называемого "арбитражного суда республики Крым".

Истцом в этом деле выступает лондонское подразделение группы ВТБ VTB Capital Plc, ответчик принадлежит кипрской компании Ournia Commercial Ltd.

Задолженность "Бета Солар" перед лондонским офисом ВТБ составляет почти 8,5 миллиарда рублей (около 142 миллиона долларов).

"Судебное заседание" по рассмотрению отчёта временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 11 мая 2018 года.

В 2015 году VTB Capital plc обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к "Альфа Солар", "Бета Солар", "Зета Солар", "Гамма Солар" о взыскании задолженности и процентов по договорам займа в размере 129,486 млн евро.

Решением Арбитражного суда Москвы исковые требования удовлетворены частично, а именно с упомянутых компаний в пользу VTB Capital plc взыскано 107,558 млн евро долга и 15,34 млн евро процентов.

Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, упомянутые компании обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просили направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Кассационную жалобу оставили без удовлетворения.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 24 апреля 2012 года между VTB Capital plc, "ВТБ Банк" (Украина), а также "Альфа Солар", "Бета Солар", "Зета Солар", "Гамма Солар" был заключен кредитный договор на предоставление кредитных линий, совокупная сумма которых составила 175 миллионов евро.

Срок финансирования - до 30 июня 2020 года. Цель - финансирование проекта по производству солнечной энергии .

Обслуживающим банком был назначен ПАО "ВТБ Банк" (Украина). Согласно условиям договора VTB Capital plc была назначена в качестве агента сторон и солидарного кредитора по финансовым документам.

Четыре ООО — "Альфа Солар", "Бета Солар", "Гамма Солар" и "Зета Солар" были зарегистрированы после аннексии Крыма по адресу: Симферополь, ул. Рубцова, 44а, кв. 5.

По тому же адресу (в кв. 4 того же дома) зарегистрированы "Краймиа Солар 1" и "Краймиа Солар 2".

"Краймиа Солар 1" и "Краймиа Солар 2" и так далее до "Краймиа Солар 5" принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH.

Black Sea - малоизвестная в Украине компания, оформленная на CEE Clean Economic Energy AG, корни которой теряются на острове Джерси, тщательно скрывающем бенефициаров компаний-резидентов.

Между тем, эти фирмы являются формальными основателями обширной сети структур, на которые записано право собственности на солнечные элестростанции, построенные группой Active Solar, которую контролируют братья Андрей и Сергей Клюевы, находящиеся в международном розыске.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев является одним из подозреваемых по делу об избиении участников евромайдан. По последней информации, он находится в России.

Как известно, Клюевы построили ряд солнечных электростанций на юге Украины, в т.ч. за счет кредитов государственных банков.

Компания Activ Solar GmbH Клюевых, позже оформлена на зятя Андрея Клюева Каве Эртефая, получила в государственных банках кредитов на общую сумму 28 миллиардов гривен.

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Александр Колесниченко, ЭП