Транзит российского газа через Украину побил 7-летний рекорд

Транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему достиг рекордного показателя за последние 7 лет – 80,8 миллиарда кубических метров.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора ГТС "Укртрансгаз".

"По состоянию на 13 ноября 2017 года оператор украинской газотранспортной системы осуществил транзит в европейские страны рекордных за последние 7 лет 80,8 млрд куб. м. природного газа в 2017 году", - отметили в компании.

Также в компании напомнили, что общий объем транзита за весь прошлый год составил 82,2 млрд куб.м.

Наибольшие объемы транспортирования газа в этом году российский монополист Газпром заказывал в зимний период (в январе – 8,9 млрд кубометров) и при остановке на ремонт обходного подводного газопровода Северный поток (в августе и сентябре – 8,8 миллиарда кубометров и 8,4 млрд куб. м.).

В компании также добавили, что при этом Газпром систематически не выполняет технические обязательства по контракту на транзит газа с "Нафтогаз Украины" по соблюдению давлений газа в магистральных газопроводах.

Напомним, в сентябре "Газпром" подал заявку на увеличение транзита газа через Украину до 315 миллионов кубометров в сутки.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко предложил изменить принцип транзита и предоставлять услуги по транспортировки российского газа через украинскую территорию не "Газпрому", а его европейским покупателям.

Экономическая правда