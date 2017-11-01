OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Курченко, о контрабанде, о тарифах, о субсидиях, о Каськиве, о ПриватБанке.

О субсидиях. Правительство выплатит монетизированные субсидии в течение первой половины ноября.

О Приватбанке. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило ключевые рейтинги Приватбанка до уровня "B-" со стабильным прогнозом.

О Каськиве. Из Панамы экстрадирован экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив.

О тарифах. Оператор фиксированной связи "Укртелеком", который ввел более высокие тарифы с 1 октября, собирается снова повышать расценки с 1 января.

О Курченко. "Перспектива трейдгрупп", имеющая тесные связи с Сергеем Курченко, в октябре стала единственным получателем в Украине дизтоплива производства "Газпром Нефтехим Салават".

О контрабанде. ГФС и НАБУ арестовали 450 миллионов известного украинского контрабандиста.

О Фирташе. Предприятие "Северодонецкое объединение Азот" Ostchem возобновило работу.

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Android Pay уже в Украине: кто сможет превратить свой смартфон в кошелек

В Украине 1 ноября начал работать Android Pay — глобальный сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфонов. Отныне украинцы могут платить смартфонами во всех торговых точках, где есть NFC-терминалы.