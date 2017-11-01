OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О Курченко, о контрабанде, о тарифах, о субсидиях, о Каськиве, о ПриватБанке.
О субсидиях. Правительство выплатит монетизированные субсидии в течение первой половины ноября.
О Приватбанке. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило ключевые рейтинги Приватбанка до уровня "B-" со стабильным прогнозом.
О Каськиве. Из Панамы экстрадирован экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив.
О тарифах. Оператор фиксированной связи "Укртелеком", который ввел более высокие тарифы с 1 октября, собирается снова повышать расценки с 1 января.
О Курченко. "Перспектива трейдгрупп", имеющая тесные связи с Сергеем Курченко, в октябре стала единственным получателем в Украине дизтоплива производства "Газпром Нефтехим Салават".
О контрабанде. ГФС и НАБУ арестовали 450 миллионов известного украинского контрабандиста.
О Фирташе. Предприятие "Северодонецкое объединение Азот" Ostchem возобновило работу.
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