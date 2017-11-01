Монетизацию субсидий завершат до 15 ноября - Розенко
Правительство выплатит монетизированные субсидии в течение первой половины ноября.
Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко в своем Twitter.
"С завтрашнего дня начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, которые имели экономию", - написал он.
"До 15 ноября все 1,7 млн семей получат эти средства", - отметил Розенко.
Із завтрашнього дня починаємо виплату монетизованих субсидій сім'ям, які мали економію. До 15 листопада усі 1,7 млн родин отримають ці кошти— Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 1 ноября 2017 г.
Напомним, домохозяйствам, которые экономили и в предыдущем отопительном сезоне использовали меньше газа, который покрывается субсидией, этой осенью выплатят до 700 грн компенсации.
Монетизация касается жителей домов и квартир с автономным отоплением.
"За этими средствами обратились более 1,7 млн украинцев. За неиспользованные средства на субсидии будут выплачены 1,1 млрд грн", - сообщил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.
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Экономическая правда
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