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Монетизацию субсидий завершат до 15 ноября - Розенко

Среда, 1 ноября 2017, 10:15

Правительство выплатит монетизированные субсидии в течение первой половины ноября.

Об этом написал вице-премьер-министр Павел Розенко в своем Twitter.

"С завтрашнего дня начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, которые имели экономию", - написал он.

"До 15 ноября все 1,7 млн семей получат эти средства", - отметил Розенко.

Напомним, домохозяйствам, которые экономили и в предыдущем отопительном сезоне использовали меньше газа, который покрывается субсидией, этой осенью выплатят до 700 грн компенсации.

Монетизация касается жителей домов и квартир с автономным отоплением.

"За этими средствами обратились более 1,7 млн украинцев. За неиспользованные средства на субсидии будут выплачены 1,1 млрд грн", - сообщил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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субсидии Кабмин
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