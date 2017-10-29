OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О санкциях, о добыче газа, о теневой экономике, о налогах.

О добыче газа. Увеличению добычи газа в Украине препятствуют старые советские подходы чиновников и несовершенное законодательство.

О санкциях. "Роснефть" из-за санкций в отношении РФ приостановила на 5 лет геологоразведку и добычу нефти на Южно-Черноморском участке в восточной части акватории Черного моря.

О рейтингах. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Об уплате налогов. В 2016 году в Украине объем "теневой" экономики составил 1,1 трлн гривен.

О газе. В 2017 году в Украине планируется увеличение добычи газа примерно на 4,1% по сравнению с прошлогодними показателями.

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