Главе УГВ увеличивать добычу газа мешает "махровый совок"

Увеличению добычи газа в Украине препятствуют старые советские подходы чиновников и несовершенное законодательство.

Об этом в интервью Укринформу заявил председатель ПАО "Укргаздобыча" Олег Прохоренко.

"Радикальный шаг, который сейчас дает свои плоды, - это выравнивание цены. Цена, которую мы сейчас получаем за газ, стала гораздо ближе к коммерческой. Это то, что сегодня сделало правительство Гройсмана", - сказал он.

"Вместе с тем, все другие шаги - рента, земельные отношения, упрощение доступа к геологической информации, - это все еще регулируется на советском уровне, это - "махровый совок". Мы стараемся проломить эту стену", - подчеркнул Прохоренко.

По его словам, Укргазвыдобування планировало в 2018 году увеличить объемы добычи газа до 16,5 млрд кубометров.

"Однако из-за преград, нежелание помочь, а иногда и создания умышленных препятствий, будет хорошо, если компания выйдет на показатель 16 млрд кубометров", - добавил он.

Ранее глава Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".