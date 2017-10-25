OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О бизнесе, о кибератаке, о санкциях, о газотранспортной сети, об Укрзализныце.

О Doing Business. Украина поднялась в рейтинге легкости ведения бизнеса на четыре позиции и оказалась на 76 месте.

О кибератаке. Вирус BadRabbit, который 24 октября поразил сети Министерства инфраструктуры и Киевского метрополитена, использовал для проникновения на компьютеры поддельные сертификаты.

О санкциях. Среди международных санкционных списков было найдено 434 публикации, касающиеся 161 украинской компании.

О ГТС. Кабинету министров, который является акционером НАК "Нафтогаз Украины", должны быть переданы полномочия прямого управления ПАО "Укртрансгаз".

Об УЗ. С 10 декабря Укрзализныця вводит новый график скоростного пассажирского движения.

О коррупции. Финансовый директор группы компаний Agrofusion Иван Сакаль во время инвестиционного форума рассказал о коррупции, с которой он и его коллеги столкнулись и боролись в 2015-2017 годах.

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