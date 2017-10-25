И тебя зарегистрируют: все "за" и "против" мобильной связи по паспорту
Нацкомиссия регулирования связи и информатизации 17 октября 2017 года упростила процедуру регистрации абонентов мобильной связи. Процедура еще не вступила в силу. Чтобы она заработала, парламент должен принять законопроект Госслужбы спецсвязи и защиты информации.
Проблема в том, что Госспецсвязи хочет ввести принудительную регистрацию абонентов мобильной связи, их смартфонов и планшетов. Эксперты и мобильные операторы настаивают на введении добровольной регистрации.
Что изменится
Если процедура регистрации абонентов будет запущена в текущем виде, то абонент сможет подать заявление о регистрации в бумажной форме и в электронной — через сайт мобильного оператора.
В случае подачи заявления в электронной форме абонент будет идентифицировать себя с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), BankID и других альтернативных средств. Мобильные операторы получат девять месяцев на подготовку к внедрению процедуры идентификации.
Главным отличием станет возможность самостоятельно зарегистрироваться онлайн. Сейчас для регистрации нужно прийти в один из магазинов компании с паспортом и идентификационным кодом.
Мобильные операторы утверждают, что регистрация будет бесплатной. При этом факт регистрации не будет означать подписание контракта с оператором связи.
"Как и ранее, в случае подключения к предоплаченным тарифам будет действовать публичный договор оферты", — объясняет ведущий эксперт по внешним коммуникациям "Vodafone Украина" Виктория Павловская.
"За" и "против"
По данным компаний "Киевстар" и "Vodafone Украина", сегодня 90-96% украинцев пользуются мобильной связью анонимно. Для их регистрации, говорят операторы, необходим год на подготовку и два года — непосредственно на регистрацию.
"Регистрация все равно будет — это мировой тренд и стратегический план правительства. Мы приложили максимум усилий, чтобы она была удобной для абонентов. Если государство поддержит регулятора (НКРСИ. — ЭП) и одобрит предложения игроков рынка, то вскоре пользователи смогут идентифицироваться у оператора с любых устройств с помощью ЕЦП, ID-карт или BankID", — говорит президент "Киевстара" Петр Чернышов.
Мобильные операторы и эксперты поддерживают внедрение регистрации абонентов, несмотря на аргументы "против". Однако они не согласны с принудительной регистрацией абонентов, их смартфонов и планшетов.
Регистрация абонентов мобильной связи: "за" и "против"
|
Граждане
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ЗА
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ПРОТИВ
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Защита от мошенничества (перевыпуск SIM-карт, мошенничество в интернете)
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Потеря доступа к услугам связи по причине несвоевременной регистрации пользователя
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Запуск услуги переноса абонентского номера от одного оператора к другому (MNP)
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Ограничение доступа к услугам связи из-за малого количества мест, где возможна регистрация или получение BankID и ЭЦП
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Запуск услуги идентификации по абонентскому номеру MobileID (аналог BankID, ЭЦП)
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Угроза незаконного вмешательства в частную жизнь граждан со стороны коррумпированных представителей правоохранительных органов
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Значительное упрощение доступа к электронным госуслугам
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Угроза утечки персональных данных в результате незаконных действий сотрудников операторов связи или правоохранительных органов
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Развитие сервисов мобильных денег
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Государство
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ЗА
|
ПРОТИВ
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Расширение возможностей доступа пользователей к электронным госуслугам
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Возникновение черного рынка sim-карт, зарегистрированных мошенниками на подставных лиц
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Дополнительные возможности субсидирования жителей слаборазвитых регионов, имеющих проблемы с открытием обычных банковских счетов
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Злоупотребление доступом к персональным данным граждан со стороны отдельных коррумпированных представителей правоохранительных органов
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Расширение возможностей правоохранительной системы с точки зрения расследования преступлений
Зарубежный опыт
По данным международной Ассоциации GSM, которая объединяет 800 операторов и 250 компаний, в 2013 году почти 80 стран мира запустили или активно обсуждали регистрацию предоплаченных sim-карт.
Примечательно, что в большинстве случаев правительства этих стран вводили обязательную регистрацию под предлогом усиления борьбы с терроризмом и расширения возможностей правоохранительных органов.
Однако по данным Ассоциации GSM сегодня недостаточно доказательств, что обязательная регистрация приводит к снижению уровня преступности.
Великобритания, Чехия, Румыния и Новая Зеландия рассматривали обязательную регистрацию предоплаченных sim-карт, но пришли к выводу о ее неэффективности. Отчеты показали отсутствие фундаментальных доказательств, что обязательная регистрация дает преимущества в уголовных производствах.
В Мексике обязательная регистрация sim-карт была введена в 2009 году. Она была отменена через год. Причина проста: анализ последствий внедрения обязательной регистрации показал, что эта процедура никак не помогла предупреждению или расследованию преступлений.
Более того, анализ исследований в странах, где была введена обязательная регистрация sim-карт, показал ряд негативных последствий такого решения. Эти последствия описаны в колонке "Против" таблицы.
Интерес президентской вертикали
Идею обязательной регистрации мобильных абонентов в Украине много лет озвучивают представители спецслужб. Формальный мотив один: усиление борьбы с преступностью и обеспечение национальной безопасности в сфере киберугроз.
Как показал мировой опыт, регистрация абонентов не снизит традиционную преступность, не говоря о защите от киберугроз. Все масштабные кибератаки идут из-за рубежа с применением мощных средств маскировки трафика.
Обязательная регистрация абонентов выгодна, прежде всего, СБУ.
Сейчас лишь она обладает прямым подключением к сетям мобильных операторов. Теперь она получит прямой доступ к персональным данным идентифицированных абонентов, ведь согласно проекту "Порядок регистрации абонентов…" персональные данные будут хранить мобильные операторы.
Формально оперативные сотрудники СБУ должны иметь решение следственного судьи для снятия информации с каналов связи мобильных операторов или получения персональных данных абонентов. Однако в Украине никто не застрахован от преступных злоупотреблений спецслужбы.
При этом остальные правоохранительные госструктуры — Нацполиция, Госбюро расследований, Пограничная служба, НАБУ, ГФС, Управление госохраны, Служба внешней разведки и Разведка Минобороны — снимают информацию с каналов связи мобильных операторов по решению суда под контролем СБУ.
Как известно, президентская вертикаль, в которую входит СБУ, категорически отказывается давать право на самостоятельную прослушку другим госорганам.
Только добровольная регистрация
В сегодняшних условия в Украине может быть реализована только добровольная модель регистрации абонентов мобильной связи.
Эксперты предлагают ускорить процесс двумя способами: обязать регистрировать новые подключения и обязать регистрировать абонентов при обращении в пункты продажи. В частности, при смене sim-карты или переносе номера.
Через пять лет можно будет посмотреть, сколько останется незарегистренных абонентов, и уже тогда подумать, что с ними делать.