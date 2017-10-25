И тебя зарегистрируют: все "за" и "против" мобильной связи по паспорту

В целях нацбезопасности спецслужба хочет принудительно зарегистрировать всех мобильных абонентов и их гаджеты. Чем это обернется для людей, и какая есть альтернатива?

Нацкомиссия регулирования связи и информатизации 17 октября 2017 года упростила процедуру регистрации абонентов мобильной связи. Процедура еще не вступила в силу. Чтобы она заработала, парламент должен принять законопроект Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Проблема в том, что Госспецсвязи хочет ввести принудительную регистрацию абонентов мобильной связи, их смартфонов и планшетов. Эксперты и мобильные операторы настаивают на введении добровольной регистрации.

Что изменится

Если процедура регистрации абонентов будет запущена в текущем виде, то абонент сможет подать заявление о регистрации в бумажной форме и в электронной — через сайт мобильного оператора.

В случае подачи заявления в электронной форме абонент будет идентифицировать себя с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), BankID и других альтернативных средств. Мобильные операторы получат девять месяцев на подготовку к внедрению процедуры идентификации.

Главным отличием станет возможность самостоятельно зарегистрироваться онлайн. Сейчас для регистрации нужно прийти в один из магазинов компании с паспортом и идентификационным кодом.

Мобильные операторы утверждают, что регистрация будет бесплатной. При этом факт регистрации не будет означать подписание контракта с оператором связи.

"Как и ранее, в случае подключения к предоплаченным тарифам будет действовать публичный договор оферты", — объясняет ведущий эксперт по внешним коммуникациям "Vodafone Украина" Виктория Павловская.

"За" и "против"

По данным компаний "Киевстар" и "Vodafone Украина", сегодня 90-96% украинцев пользуются мобильной связью анонимно. Для их регистрации, говорят операторы, необходим год на подготовку и два года — непосредственно на регистрацию.

"Регистрация все равно будет — это мировой тренд и стратегический план правительства. Мы приложили максимум усилий, чтобы она была удобной для абонентов. Если государство поддержит регулятора (НКРСИ. — ЭП) и одобрит предложения игроков рынка, то вскоре пользователи смогут идентифицироваться у оператора с любых устройств с помощью ЕЦП, ID-карт или BankID", — говорит президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Мобильные операторы и эксперты поддерживают внедрение регистрации абонентов, несмотря на аргументы "против". Однако они не согласны с принудительной регистрацией абонентов, их смартфонов и планшетов.

Регистрация абонентов мобильной связи: "за" и "против"

Граждане ЗА ПРОТИВ Защита от мошенничества (перевыпуск SIM-карт, мошенничество в интернете) Потеря доступа к услугам связи по причине несвоевременной регистрации пользователя Запуск услуги переноса абонентского номера от одного оператора к другому (MNP) Ограничение доступа к услугам связи из-за малого количества мест, где возможна регистрация или получение BankID и ЭЦП Запуск услуги идентификации по абонентскому номеру MobileID (аналог BankID, ЭЦП) Угроза незаконного вмешательства в частную жизнь граждан со стороны коррумпированных представителей правоохранительных органов Значительное упрощение доступа к электронным госуслугам Угроза утечки персональных данных в результате незаконных действий сотрудников операторов связи или правоохранительных органов Развитие сервисов мобильных денег Государство ЗА ПРОТИВ Расширение возможностей доступа пользователей к электронным госуслугам Возникновение черного рынка sim-карт, зарегистрированных мошенниками на подставных лиц Дополнительные возможности субсидирования жителей слаборазвитых регионов, имеющих проблемы с открытием обычных банковских счетов Злоупотребление доступом к персональным данным граждан со стороны отдельных коррумпированных представителей правоохранительных органов Расширение возможностей правоохранительной системы с точки зрения расследования преступлений

Зарубежный опыт

По данным международной Ассоциации GSM, которая объединяет 800 операторов и 250 компаний, в 2013 году почти 80 стран мира запустили или активно обсуждали регистрацию предоплаченных sim-карт.

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Примечательно, что в большинстве случаев правительства этих стран вводили обязательную регистрацию под предлогом усиления борьбы с терроризмом и расширения возможностей правоохранительных органов.

Однако по данным Ассоциации GSM сегодня недостаточно доказательств, что обязательная регистрация приводит к снижению уровня преступности.

Великобритания, Чехия, Румыния и Новая Зеландия рассматривали обязательную регистрацию предоплаченных sim-карт, но пришли к выводу о ее неэффективности. Отчеты показали отсутствие фундаментальных доказательств, что обязательная регистрация дает преимущества в уголовных производствах.

В Мексике обязательная регистрация sim-карт была введена в 2009 году. Она была отменена через год. Причина проста: анализ последствий внедрения обязательной регистрации показал, что эта процедура никак не помогла предупреждению или расследованию преступлений.

Более того, анализ исследований в странах, где была введена обязательная регистрация sim-карт, показал ряд негативных последствий такого решения. Эти последствия описаны в колонке "Против" таблицы.

Интерес президентской вертикали

Идею обязательной регистрации мобильных абонентов в Украине много лет озвучивают представители спецслужб. Формальный мотив один: усиление борьбы с преступностью и обеспечение национальной безопасности в сфере киберугроз.

Как показал мировой опыт, регистрация абонентов не снизит традиционную преступность, не говоря о защите от киберугроз. Все масштабные кибератаки идут из-за рубежа с применением мощных средств маскировки трафика.

Обязательная регистрация абонентов выгодна, прежде всего, СБУ.

Сейчас лишь она обладает прямым подключением к сетям мобильных операторов. Теперь она получит прямой доступ к персональным данным идентифицированных абонентов, ведь согласно проекту "Порядок регистрации абонентов…" персональные данные будут хранить мобильные операторы.

Формально оперативные сотрудники СБУ должны иметь решение следственного судьи для снятия информации с каналов связи мобильных операторов или получения персональных данных абонентов. Однако в Украине никто не застрахован от преступных злоупотреблений спецслужбы.

При этом остальные правоохранительные госструктуры — Нацполиция, Госбюро расследований, Пограничная служба, НАБУ, ГФС, Управление госохраны, Служба внешней разведки и Разведка Минобороны — снимают информацию с каналов связи мобильных операторов по решению суда под контролем СБУ.

Как известно, президентская вертикаль, в которую входит СБУ, категорически отказывается давать право на самостоятельную прослушку другим госорганам.

Только добровольная регистрация

В сегодняшних условия в Украине может быть реализована только добровольная модель регистрации абонентов мобильной связи.

Эксперты предлагают ускорить процесс двумя способами: обязать регистрировать новые подключения и обязать регистрировать абонентов при обращении в пункты продажи. В частности, при смене sim-карты или переносе номера.

Через пять лет можно будет посмотреть, сколько останется незарегистренных абонентов, и уже тогда подумать, что с ними делать.