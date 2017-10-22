OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О субсидиях. О транзите газа. О рейдерстве. О цене на газ.

О субсидиях. Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, который будет состоять из трех этапов. Сейчас мы на первом этапе, который вводит с нового года монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг.

О транзите газа. Итальянская компания Snam и словацкая Eustream готовы взять в лизинг часть украинской газотранспортной системы.

О рейдерстве. Компания Avellana Gold, которая владеет лицензией на добычу золота на Закарпатье, заявила, о том, что неизвестные ворвались в офис и отобрали документы с техникой.

О цене на газ. НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2017 года для промышленных потребителей. В сравнении с ценами на октябрь этого года, в ноябре цены увеличены на 7,5%.

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Неделя в графиках: число погибших в ДТП, почему растет импорт из РФ и что с "Укртелекомом"

Стало ли меньше ДТП и смертей на дорогах? Почему растет импорт из РФ и насколько он существенный? Как сократилось количество сотрудников "Укртелекома", после того, как его купив Ахметов? Все это объясняет "Неделя в графиках".