Итальянцы и словаки хотят взять в лизинг украинскую ГТС

Итальянская компания Snam и словацкая Eustream готовы взять в лизинг часть украинской газотранспортной системы.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

Соответствующий вопрос будет обсуждаться на следующей неделе в ходе ежегодной газовой конференции при непосредственном участии украинского правительства и менеджмента "Нафтогаза".

"Итальянско-словацкое предложение заслуживает внимания уже потому, что предлагаемый формат сотрудничества операторов газотранспортных систем не требует ни приватизации, ни изменения формы собственности газотранспортной системы и подземных хранилищ газа Украины", — отмечает издание.

Согласие украинской стороны на такой вариант позволит продолжить транспортировку российского газа через отечественную ГТС и после окончания десятилетнего транзитного контракта, заключенного в январе 2009 года.

По информации источников издания, совместно разработанный вариант транзита газа через ГТС Украины, Словакии и Австрии до входа в ГТС Италии предложен на рассмотрение президенту и правительству Украины.

Италия — наибольший импортер российского трубопроводного газа, поставляемого в основном через ГТС Украины и Словакии.

"Более того, названная итальянская компания не так давно выкупила 49% акций австрийского оператора ГТС. Таким образом, трубопроводный маршрут доставки российского газа через Украину, Словакию и Австрию для Snam и трейдеров рынка Италии является пока максимально экономически оправданным и выгодным", - отмечает автор.

Украине предлагают фактически лизинг ГТС. Словацко-итальянский тандем интересует, что думает по этому поводу правительство Украины как собственник ГТС, выступит ли партнером ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которому Минэнерго намерено передать активы ГТС, или это будет другой оператор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".