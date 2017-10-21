Субсидии монетизируют в три этапа - Минфин

Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям, который будет состоять из трех этапов.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко в своей статье для "Зеркала недели".

Первый этап будет включать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг.

На втором этапе - подготовка системы к проведению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п.).

На третьем этапе - монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

"Сейчас мы на первом этапе, который вводит с нового года монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг", - отметил он.

Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" деньгами по субсидиям между государством и поставщиками и услуг.

По словам замминистра, после отопительного сезона 2017–2018 годов планируется перевести часть платежей на обычные текущие счета предприятий - поставщиков услуг.

Такой шаг обеспечит еще одну предпосылку для перехода к свободному рынку — создаст возможности для предприятий, которые хотят работать с населением, и откроет путь к прямому перечислению субсидий домохозяйствам, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги, говорится в материале.

"На практике это будет работать следующим образом: перечисление субсидии будет осуществлять непосредственно Госказначейство без каких-либо протоколов. Субсидии будут перечисляться за фактически потребленные энергоносители и предоставленные услуги, что позволит избежать ситуаций, когда, например, исполнители получают больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства", - отметил он.

"Кроме того, будут четко установлены сроки проведения расчетов — до 24-го числа каждого месяца, что будет гарантировать своевременность оплаты. И при этом исполнители услуг смогут выбирать наиболее конкурентного поставщика энергоносителей и рассчитываться с ним "живыми" деньгами от субсидий", - пишет Марченко.

Как сообщалось, в начале года эксперты Всемирного банка подготовили "дорожную карту" реформирования украинской системы субсидий, которая предполагает монетизацию для поставщиков со следующего отопительного сезона, а для потребителей – в течение двух-трех лет.

В сентябре Министерство финансов завершило разработку проекта правительственного постановления, который вводит монетизацию субсидий на уровне теплокоммунэнерго.