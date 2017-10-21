Плата за газ для промышленности снова увеличится

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2017 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В компании отметили, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом.

"В сравнении с ценами на октябрь этого года, в ноябре цены увеличены на 7,5%", - говорится в сообщении.

С подробными условиями коммерческого предложения Нафтогаза можно ознакомиться на сайте компании.

В Нафтогазе напомнили, что с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа производится по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом.

Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров.

Экономическая правда