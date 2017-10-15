Американская компания потребовала запретить производство iPhone в Китае

Американская компания Qualcomm подала в суд на Apple и потребовала запретить продажу и производство iPhone в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Qualcomm заявила, что Apple использует ряд ее патенты, не выплачивая за них лицензионные платежи.

"Apple использует изобретенные Qualcomm технологии и не платит за них", — отметила представитель компании Кристин Тримбл.

Qualcomm получает основной объем выручки от производства и продажи чипов для мобильных телефонов, но большую долю ее прибыли составляют лицензионные платежи. Согласно оценкам аналитиков, платежи Apple составляют 2 млрд долларов выручки Qualcomm.

Напомним, в январе Apple через суд обвинила Qualcomm в монополизации рынка и выиграла суд на 773 млн долларов.

12 сентября, состоялась презентация Apple, где презентовали новые модели - iPhone 8/iPhone 8 Plus и iPhone X.

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Экономическая правда