Комитет Рады одобрил пенсионную реформу ко второму чтению

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения одобрил законопроект №6614 о пенсионной реформе ко второму чтению в парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

За соответствующее решение проголосовали пять из семи членов комитета. Основу его составляют предложения правительства.

"Среди прочего, этот законопроект предусматривает осовременивание пенсий уже с октября этого года. Необходимый минимальный страховой стаж для выхода на пенсию остается неизменным - 15 лет", - говорится в сообщении.

"Также, по предложению Министерства социальной политики, женщинам, которые находились в декретном отпуске по уходу за ребенком шесть лет, все эти годы учитываться в стаж", - сообщает пресс-служба.

Кроме того отдельно разрабатывается проект пенсионного обеспечения военнослужащих.

Как сообщалось, 13 июля Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Второе чтение ожидается осенью.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, больше миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии более тысячи гривен.

Кроме того, увеличение пенсий на сумму от 500 до 1 тыс гривен коснется почти двух миллионов пенсионеров.

Как сообщалось, согласно расчетам Минсоцполитики через десять лет новые пенсионеры будут получать в среднем 6040 гривен пенсии.

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Экономическая правда