OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события среды, 6 сентября.

Об авто на "бляхах". Более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

Об Азарове. Печерский районный суд Киева принял ходатайство Генеральной прокуратуры об аресте 10 швейцарских счетов сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея.

О Нафтогазе. Член наблюдательного совета "Нафтогаза", независимый директор Чарльз Проктор уходит со своего поста из-за отсутствия поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.

О Коломойском. Суд разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания в Киеве по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг "1+1 Media" по делу о хищении средств в Приватбанке.

Об отопительном сезоне. Готовность ЖКХ Украины к отопительному сезону 2017-2018 составляет 95,6%.

О Косюке. Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" намерен приобрести третий завод в Европе для производства мясных полуфабрикатов.

О портах. Кабинет министров принял решение о снижении ставок портовых сборов с 1 января 2018 года.

О Госгеонедр. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что система Государственной службы геологии и недр является непрозрачной и нуждается в изменениях.

Про УГД. Во время внеплановой проверки, проведенной внутренним аудитом НАК "Нафтогаз Украины", в компании "Укргазвыдобування" были найдены ряд нарушений в тендерах.

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Love me tender: как Гройсман использует закупки "Укргазвидобування" против Коболева

Конфликт руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана набирает обороты. Программа-минимум главы Кабмина — ослабить своего визави путем увольнения его соратника — главы "Укргазвидобування".

Андрей Коболев: Против меня есть несколько уголовных дел

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