OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические события среды, 6 сентября.
Об авто на "бляхах". Более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.
Об Азарове. Печерский районный суд Киева принял ходатайство Генеральной прокуратуры об аресте 10 швейцарских счетов сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея.
О Нафтогазе. Член наблюдательного совета "Нафтогаза", независимый директор Чарльз Проктор уходит со своего поста из-за отсутствия поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.
О Коломойском. Суд разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания в Киеве по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг "1+1 Media" по делу о хищении средств в Приватбанке.
Об отопительном сезоне. Готовность ЖКХ Украины к отопительному сезону 2017-2018 составляет 95,6%.
О Косюке. Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" намерен приобрести третий завод в Европе для производства мясных полуфабрикатов.
О портах. Кабинет министров принял решение о снижении ставок портовых сборов с 1 января 2018 года.
О Госгеонедр. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что система Государственной службы геологии и недр является непрозрачной и нуждается в изменениях.
Про УГД. Во время внеплановой проверки, проведенной внутренним аудитом НАК "Нафтогаз Украины", в компании "Укргазвыдобування" были найдены ряд нарушений в тендерах.
Текст дня
Love me tender: как Гройсман использует закупки "Укргазвидобування" против Коболева
Конфликт руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и премьера Владимира Гройсмана набирает обороты. Программа-минимум главы Кабмина — ослабить своего визави путем увольнения его соратника — главы "Укргазвидобування".
Андрей Коболев: Против меня есть несколько уголовных дел
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и руководитель "Укргаздобычи" Олег Прохоренко рассказали ЭП об отношениях с премьер-министром, скандальных тендерах "Укргаздобычи" и уголовных делах СБУ.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.