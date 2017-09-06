Член набсовета Нафтогаза увольняется из-за срыва реформ

Член наблюдательного совета "Нафтогаза Украины", независимый директор Чарльз Проктор уходит со своего поста из-за отсутствия поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Проктор сообщил набсовету о своем решении уйти с должности 30 сентября 2017 года.

"За последние полгода это уже второй член наблюдательного совета, который подал в отставку. До него это сделала бывшая глава наблюдательного совета Юлия Ковалив, которая была представителем государства", - отметили в компании.

Свое решение Проктор объяснил "отсутствием должной поддержки реформы корпоративного управления со стороны правительства, несмотря на многочисленные обещания чиновников".

Он также отметил, что такая ситуация не только угрожает процессу корпоративной реформы, но также требует гораздо больше времени на выполнение обязанностей независимого директора, чем это согласовывалось при его назначении.

"Остальные члены наблюдательного совета Нафтогаза разделяют разочарование Проктора сложившейся ситуацией и его беспокойство будущим реформы корпоративного управления", - сказано в сообщении.

"Среди других серьезных проблем, которые непосредственно влияют на успешность деятельности наблюдательного совета, они назвали задержки с утверждением финансовых планов компаний группы на 2017 год, что негативно сказывается на текущей деятельности Нафтогаза, в частности на инвестициях в первоочередные проекты по поддержке газотранспортной инфраструктуры и увеличение внутренней добычи газа", - заявили в компании.

Ранее ЭП уже сообщала об отставке Проктора.

Напомним, весной 2017 года трое независимых членов набсовета "Нафтогаза" Чарльз Проктор, Маркус Ричардс (Marcus Richards) и Пол Уорвик (Paul Warwick) обратились к правительству с предупреждением о возможном уходе в случае отсутствия сдвигов в решении хронических проблем НАК.

Это же заявление подписала Юлия Ковалив, которая тогда занимала должность главы набсовета "Нафтогаза"

В соответствии с договоренностью, последний рабочий день Проктора в "Нафтогазе" – 30 сентября.

Если до этой даты не будет назначен новый член набсовета, этот орган может утратить возможность для принятия решений: после ухода Проктора из набсовета госкомпании в этом органе останется только трое участников (Маркус Ричардс, Пол Уорвик и Владимир Демчишин), в то же время кворум НС начинается от 4-х голосов и выше.

Экономическая правда