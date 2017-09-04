OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события понедельника, 4 сентября.

О золоте Януковича. За рубежом арестованы более полтонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

О рейтингах. Международное агентство Moody's повысило кредитные рейтинги Киева и Харькова.

О "Стене". Военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц пограничной службы о растрате средств, выделенных на проект "Стена".

О Рожковой. Национальное антикоррупционное бюро не установило доказательств злоупотреблений заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой.

О Фирташе. Концерн "Стирол" подал аппеляцию на решение суда о взыскании в пользу Ощадбанка 104 миллионов долларов.

Об автогазе. За период с 1 по 4 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС продолжают снижаться.

Снова о Фирташе. В ближайшее время возвращение бизнесмена Дмитрия Фирташа в Украину нереально.

О Новинском. Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен сдвинуть с места процесс возврата в государственную собственность Черноморского судостроительного завода и "Николаевского судостроительного завода "Океан".

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