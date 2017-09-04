ГПУ хочет вернуть в госсобственность предприятия Новинского

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен сдвинуть с места процесс возврата в государственную собственность Черноморского судостроительного завода и "Николаевского судостроительного завода "Океан".

Об этом он заявил на пресс-конференции 4 сентября.

"Я ставлю себе планку: по крайней мере в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству Черноморского судостроительного завода и завода "Океан". Эти два дела сильно затянулись, и я понимаю, что их решение зависит в большей степени от центральных органов в Киеве", - сказал он.

Луценко также отметил необходимость проверок использования бюджетных средств и коммунального имущества.

Как сообщалось, 5 апреля Генпрокуратура объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении "Николаевского судостроительного завода "Океан" до банкротства и нанесении ему убытков на 1,5 млрд грн.

Одному из арбитражных управляющих и двум руководителям компаний, причастных к незаконному завладению имуществом судозавода, объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах группой лиц).

"Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому "Консалтинг-Гамма".

9 сентября 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество "НСЗ Океан" и передал его на ответственное хранение директору "Океан-Судоремонт", президенту НСЗ "Океан" в 2010-2011 гг. Леониду Шумило. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил это решение.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило "Балаклавское рудоуправление", которое, как и ЧСЗ, подконтрольно Новинскому. Производство по делу о банкротстве было возбуждено Хозсудом Николаевской области в начале февраля 2014 года.

Луценко 13 июля 2017 года на своей странице в сети Facebook сообщил, что Печерский райсуд Киева определением от 21 июня арестовал 99,87% акций "ЧСЗ" и 21 объект недвижимого имущества предприятия в Николаеве и с.Коблево Николаевской области.

В "Смарт-холдинге" расценили заявление генпрокурора об аресте акций ЧСЗ и начале досудебного расследования как давление на компанию и ее акционера Новинского.

Экономическая правда