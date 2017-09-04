Автомобильный газ продолжает дешеветь

За период с 1 по 4 сентября розничные цены на сжиженный газ в сетях украинских АЗС продолжают снижаться.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

В частности, в сетях SOCAR и UPG автогаз подешевел на 30 коп/л, до 16,19 грн/л и до 15,40 грн/л, соответственно. На 31 коп/л цена на СУГ снизилась в сети "Народна" (до 15,89 грн/л).

Кроме того, на 2-36 коп/л автогаз подешевел в сетях AMIC, Shell, SUN OIL, "Автотранс", "Авиас", KLO, "Кворум", Mango и "Род-Ник". В то же время, сеть "Авантаж" повысила стоимость СУГ на 60 коп/л, до 15,15 грн/л.

В среднем по стране газ подешевел на 7 коп/л, до 15,97 грн/л.

Как сообщалось, коррекция цен на автогаз началась 31 августа. Некоторые сети АЗС снизили цены на 50 коп./л.

Украинские цены на сжиженный газ в августе 2017 года поставили абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Буквально за месяц альтернатива бензину – сжиженный газ – подорожал на заправках в полтора раза, а оптовые цены выросли вдвое.

Ситуацией заинтересовалось правительство. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-операторов рынка сжиженного газа, на котором обсуждались причины резкого роста цен на автогаз.

В этот же день АМКУ объявил о начале расследования. 30 августа ситуацию прокомментировал президент Петр Порошенко, выразив уверенность, что во второй половине сентября розничные цены на газ вернутся на прежний докризисный уровень.

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