Химзавод Фирташа оспорил долг перед Ощадбанком на 100 миллионов долларов

Концерн "Стирол" подал аппеляцию на решение суда о взыскании в пользу Ощадбанка 104 миллионов долларов.

Об этом сообщает Finbalance.

Высший хозяйственный суд Украины 28 августа начал производство по кассационной жалобе ЗАО "Концерн Стирол" на решение Хозяйственного суда Донецкой области от 23.11.2016 года и постановление Донецкого апелляционного хозсуда от 20.03.2017, которыми частично был удовлетворен иск Ощадбанка и решено взыскать с концерна Стирол в пользу госбанка 104 млн долларов.

8 июня Высший хозсуд вернул без рассмотрения кассационную жалобу Стирола на эти решения в связи с неуплатой государственной пошлины.

20 марта Донецкий апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Стирола на решение Хозяйственного суда Донецкой области от 23 ноября 2016 года.

Стирол в 2011 году привлек у Ощадбанка кредит на 100 млн долларов. Кредит был предоставлен до 21 августа 2014 года под 10,05% годовых.

Концерн Стирол, который находится в подконтрольной пророссийским боевикам Горловке, входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа.

Напомним, главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко приказал осуществить демонтаж производственных мощностей Горловского химического концерна "Стирол" на металлолом.