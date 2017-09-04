Moody's повысило рейтинг двух украинских городов до положительного
Международное агентство Moody's повысило кредитные рейтинги Киева и Харькова.
Об этом говорится в сообщении агентства.
При этом рейтинг Харькова повышен с Саа3 до Саа2. Одновременно прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".
Рейтинг Киева повышен с Са до Саа3, прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".
Это произошло вслед за повышением рейтингов Украины по обязательствам в украинской и иностранной валюте с Caa3 до Caa2 и изменением прогноза со "стабильного" на "позитивный".
По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.
Присваиваемые агентством Moody’s рейтинги долгосрочных обязательств представляют собой мнения об относительном кредитном риске долговых обязательств.
Они отражают возможность того, что какое-то финансовое обязательство не будет выполнено так, как обещано.
Такие рейтинги присваиваются по международной шкале Moody’s и отражают вероятность дефолта и каких-либо финансовых потерь в случае дефолта.
Экономическая правда
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