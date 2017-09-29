OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О "Нафтогазе", о дорогах, об отопительном сезоне, о RAB-тарифах, об угле, о председателе НБУ, о деньгах Всемирного банка, об отопительном сезоне.
О "Нафтогазе". НАК создал новую структуру – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", основным видом деятельности которой станет продажа газа населению.
О Коломойском. Печерский райсуд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота".
О дорогах. В 2016 году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия.
Об отопительном сезоне. Глава Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики Дмитрий Вовк называет критической ситуацию с обеспечением газом объектов тепловой энергетики.
О RAB-тарифах. Вероятность перевода облэнерго на стимулирующее регулирование до утраты Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики кворума, является чрезвычайно низкой.
О деньгах Всемирного банка. Министерству финансов необходимо решить проблему возврата средств Всемирного Банка с ликвидированных банков.
Об угле. Россия помогает пророссийским боевикам на Донбассе продавать на международных рынках уголь с захваченных украинских шахт.
О главе НБУ. Президент Петр Порошенко намерен предложить Раде назначить главой НБУ первого заместителя главы НБУ Якова Смолия.
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