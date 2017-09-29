"Нафтогаз" будет напрямую продавать газ населению

НАК "Нафтогаз Украины" создал новую структуру – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", основным видом деятельности которой станет продажа газа населению.

Об этом рассказал Александр Притыка в интервью ЭП.

Отмечается, что в настоящее время эту функцию выполняют газсбыты, функционирующие при облгазах.

По данным ЭП, в сентябре ООО предприняло первые попытки перетянуть на себя часть клиентской базы ООО "Киевоблгазсбыт" (контролируется группой РГК Дмитрия Фирташа).

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