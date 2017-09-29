В банках-банкротах "застряли" деньги Всемирного банка

Министерству финансов необходимо решить проблему возврата средств Всемирного Банка с ликвидированных банков.

В 1996 году Украина получила займ от Всемирного банка на сумму 300 млн долларов на реструктуризацию угольной промышленности. Половина этого кредита был получена в декабре 1996 года — деньги пошли на покрытие дефицита госбюджета и поддержку платежного баланса.

Условием для получения второй половины было открытие угледобывающим городам Украины двух кредитных линий через уполномоченные банки. Первая кредитная линия — на поддержку микро-, малых и средних предприятий. Вторая — на поддержку местных органов самоуправления.

Речь шла о перекредитовании: за счет займа банки "Финансы и кредит" и "Надра" выдавали субкредиты украинским бизнесу и городам.

В 2006 году Украина привлекла кредит — 150 млн долларов — на программу по расширению доступа к рынкам финансовых услуг. В этом случае, как и предполагал договор со Всемирным банком, Минфин начал выдавать инвестиционные кредиты, кредиты на пополнение оборотного капитала или финансового лизинга через "Надра" и "Кредитпромбанк".

В 2014-2015 годах Украина столкнулась с девальвацией и очисткой банковского сектора от проблемных банков. Упомянутые банки —"Надра", "Финансы и кредит" и "Кредитпромбанк" — вошли в процедуру ликвидации.

Средства были "заморожены". По закону, чтобы их вернуть Министерство финансов должно подать заявления в Фонд гарантирования вкладов физлиц. Фонд в свою очередь должен включить долги уже неплатежеспособных банков перед Минфином в список подлежащих возврату — в список акцептованных требований кредиторов.

По информации ЭП, полностью и вовремя это не было сделано.

Как следует из документов, которыми располагает издание, Минфин пропустил сроки подачи кредиторских требований на сумму 6,54 млн долларов. В частности, речь о долге банка "Финансы и кредит" — 0,46 млн долларов, "Надра" — 1,733 млн долларов, "Кредитпромбанка" — 4,389 млн долларов.

По закону о системе гарантирования вкладов физлиц, любые споры подобного рода решаются только через суд.

В мае этого года министр финансов Александр Данилюк дал поручение заместителю Юрию Буце подготовить необходимые для решения вопроса исковые требования. После этого на уровне замминистра вопрос завис на несколько месяцев.

ЭП обратилась к заместителю министра за комментарием. Автор уточнила у Буцы, как планируется решать вопрос со средствами по двум кредитам Всемирного банка.

Просмотрев документ, он ответил следующее:

"Мы в таком же положении, как и все другие клиенты, и кредиторы этих банков. В любом органе исковые заявления готовит и подписывает юридический департамент. Я не юрист. Я не буду отвечать", — сказал Буца.

Как сообщили ЭП в пресс-службе ФГВФЛ, исковые заявления Министерства финансов к уполномоченным лицам на ликвидацию АО "Банк "Финансы и Кредит", ОАО "КБ "Надра", ПАО "Кредитпромбанк" о включении в реестр кредиторов поступили в конце августа/начале сентября.

"Постановления об открытии производств по указанным искам по состоянию на 12 сентября 2017 года в ФГВФЛ не поступали", - уточнили в Фонде гарантирования вкладов.

Долги важно дозаявить до даты окончания ликвидации банков. Ликвидация "Финансы и кредит" должна быть завершена 17 декабря этого года, остальных банков — позже.

Галина Калачова, ЭП