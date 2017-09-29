Россия помогает боевикам продавать уголь за границу - Bloomberg

Россия помогает пророссийским боевикам на Донбассе продавать на международных рынках уголь с захваченных украинских шахт.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики РФ Сергея Назарова.

Она это делает якобы для того, чтобы террористы могли платить пенсии и покрывать другие социальные нужды жителей оккупированных территорий на Востоке Украины.

По словам чиновника, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы. Краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третие страны через свои морские порты.

Назаров сказал изданию, что полученные деньги идут якобы на поддержку 4 миллионов жителей оккупированных территорий Донбасса. Таким образом, чиновник подтвердил обвинения со стороны Украины в том, что Россия налаживает торговые связи для своих боевиков.

"Они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями", - сказал Назаров, добавив, что он присматривает за "проектами в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах" пророссийских боевиков.

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что в случае наличия доказательств вывоза угля с месторождений на территории ОРДЛО в Россию это может стать поводом для подачи исков в международные суды.

Напомним, ранее стало известно, кто контролирует экспорт угля из ОРДЛО в Европу.