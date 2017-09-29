Украина оказалась в конце рейтинга качества дорожного покрытия

В 2016 году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия.

Об этом говорится в данных ежегодного рейтинга Всемирного экономического форума, передает Liga.net.

Как сообщается, 97% украинских автодорог нуждаются в обновлении.

В 2017 году будет отремонтировано около 2000 км дорог - вдвое больше, чем в 2016 году и на уровне 2011 года, когда Украина проводила масштабную стройку, готовясь к проведению Евро-2012.

До этого реконструкция автодорог аналогичного масштаба проводилась в 1990 году (было отремонтировано 2532 км). Если тенденция получит продолжение, в 2018-м может обновиться рекорд по масштабам строительства за всю историю независимой Украины.

Всего в Украине 170 тыс км дорог: 50 тыс км - дороги государственного значения, 120 тыс - местного. За ремонт первых отвечает Укравтодор, вторые в ведении местных властей. К их финансированию Укравтодор отношения не имеет.

Основные расходы Укравтодора идут на финансирование мелкого (ямочного), среднего и капитального ремонта, выплату кредитов и долгов прошлых лет, содержание и безопасность на дорогах.

Напомним, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 40 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог.

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