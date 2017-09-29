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Маск предложил передвигаться Землей на ракетах

Пятница, 29 сентября 2017, 09:55

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск предложил использовать ракеты, чтобы быстро передвигаться Землей.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Маска, с помощью ракеты можно будет добраться в любую точку планеты менее чем на 60 минут, а в большинство мест - менее чем за 30 минут.

В своем инстаграм аккаунте Маск добавил, что стоимость поездки будет на уровне стоимости эконом-класса самолета.

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Маск
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