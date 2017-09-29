Маск предложил передвигаться Землей на ракетах

Основатель компании SpaceX и Tesla Маск предложил использовать ракеты, чтобы быстро передвигаться Землей.

Об этом он написал в Twitter.

BFR will take you anywhere on Earth in less than 60 mins https://t.co/HWt9BZ1FI9 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2017

По словам Маска, с помощью ракеты можно будет добраться в любую точку планеты менее чем на 60 минут, а в большинство мест - менее чем за 30 минут.

В своем инстаграм аккаунте Маск добавил, что стоимость поездки будет на уровне стоимости эконом-класса самолета.