Абрамович избавился еще от одного актива в Украине

Компания Металлотехника, входящая в группу Евраз (Россия) и владевшая 25,8% акций Южного горно-обогатительного комбината, вышла из состава акционеров предприятия.

Такое объявление дал ЮГОК в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Так, доля Металлотехники в ЮГОКе снизилась с 25,8% в общем количестве акций до нуля. Однако, информация о появлении новых владельцев свыше 10% акций комбината в настоящее время отсутствует.

На второй квартал 2017 года крупнейшими акционерами ЮГОКа были Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited и Mint Data Holdings Limited (все Кипр), владеющие по 22,2% акций каждая, а также Металлотехника – 25,8%.

22 мая 2017 года акционеры ЮГОКа провели первое за последние три года общее собрание, подвели итоги работы за 2014-2016 годы, утвердили отчеты и переизбрали наблюдательный совет предприятия. Вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов тогда не рассматривался.

На внеочередном собрании акционеров ЮГОКа, состоявшемся 5 сентября 2017 года, акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов 16,2 млрд грн, или 10,2 грн на одну простую акцию.

Металлотехника входит в группу Евраз, ранее осуществляла деятельность по управлению акциями Южного ГОКа.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

По итогам работы ЮГОКа в 2016 году была получена чистая прибыль в размере 5,9 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составила 34,2 млрд грн (на конец 2013 года она составляла 17,6 млрд грн).

До настоящего времени ЮГОК контролировался группой Метинвест и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы Приват (Днепр).

Как сообщил агентству информированный источник, группа Евраз приняла стратегическое решение о выходе из Украины, и в настоящее время реализуется эта задача. При этом он напомнил, что ранее группа продала рудник Евраз Сухая Балка, в активной переговорной стадии ситуации по Евраз Южкокс и Евраз Днепродзержинский КХЗ.

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.

До недавнего времени у Evraz в Украине было три актива: Евраз - Днепропетровский металлургический завод (Днепр), Евраз Южкокс и Евраз-Сухая Балка (Кривой Рог).

В 2007 году группа Евраз приобрела Сухую Балку у группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В мае 2017 года Evraz Group S.A. подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания Евраз Сухая-Балка) компании Berklemond Investments Ltd (входит в состав DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского).

Цена продажи Евраз-Сухая Балка составила 110 млн долларов без учета долга, сумма будет выплачена несколькими траншами: 25 млн долларов Евраз получил после подписания соглашения о продаже, остаток - до 31 декабря 2017 года.

Кроме того, сообщалось, что Evraz рассматривает возможность продажи компании Евраз Южкокс в Украине.