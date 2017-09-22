OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события пятницы, 22 сентября.

О пенсионной реформе. Всемирный банк и Международный валютный фонд в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе изменениями во время его подготовки ко второму чтению.

Об АМКУ. Премьер жестко раскритиковал и пригрозил увольнением руководству Антимонопольного комитета за саботаж инициатив Кабмина в сфере госзакупок.

О госдолге. В Министерстве финансов рассчитывают к 2020 году снизить соотношение государственного долга к ВВП до 55%.

О Приватбанке. Заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова считает, что в национализированном Приватбанке нет активов, которые бы можно было продать через ProZorro.

О деньгах Януковича. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что 22 сентября вступило в силу решение суда о спецконфискации 200 миллионов долларов банковских активов из окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об Укрнафте. Компании "Укрнафты" задолжали бюджету 15,7 миллиарда гривен.

О тарифах УЗ. Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в стране.

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