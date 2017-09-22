Регуляторна служба не погодила підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці"

Державна регуляторна служба України запропонувала переглянути обсяг підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення в країні.

Таке рішення оголосила глава служби Ксенія Ляпіна за підсумками обговорення питання затвердження цього питання в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, документ про 22,5% підвищення зазначених тарифів залишився неузгодженим.

Ляпіна запропонувала бізнесу підготувати аналіз, а Міністерству інфраструктури запропонувати той рівень підвищення тарифів, кошти від якого "Укрзалізниця" реально зможе направити в розвиток в поточному році.

Говорячи про терміни прийняття рішення щодо тарифів, вона зазначила, що це залежить від того, як швидко будуть розроблені і внесені такі зміни. Глава відомства не виключила, що Мінінфраструктури може встигнути зробити це до 1 жовтня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 13 вересня 2017 року затвердив фінансовий план "Укрзалізниці", в якому закладено підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 22,5% з 1 жовтня 2017 року.

Тим часом глава Ляпіна під час обговорення фінплану "Укрзалізниці" на засіданні Кабміну зазначила, що в умовах відсутності незалежного регулятора для такого монополіста, як "Укрзалізниця", встановлення тарифу - питання регулятивне.

Крім того Американська торгова палата в четвер, 21 вересня повідомила, що звернулася до Кабміну з проханням утриматися від підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення в 2017 році.

Експерти компаній-членів палати вважають, що перед будь-яким підвищенням залізничних тарифів на наступний період необхідно показати результати попереднього підвищення, зокрема, в розрізі ситуації з розподілом вагонів, їх обігом, швидкістю доставки і збереженням вантажу.

"Палата переконана в необхідності надання детального економічного обґрунтування підвищень, адже в прозорості процесу тарифоутворення зацікавлені як бізнес, так і держава", - резюмують в АСС.

Раніше Госрегуляторслужба відмовилася погоджувати проект наказу Мінінфраструктури, який передбачав здійснення ще з лютого 2017 індексації тарифів на залізничні перевезення вантажів в межах країни на 25%, і вирішила створити спільну з бізнесом робочу групу для визначення компромісної ставки підвищення.