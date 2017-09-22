В Минфине рассчитывают к 2020 году снизить госдолг до 55% ВВП

В Министерстве финансов рассчитывают к 2020 году снизить соотношение государственного долга к ВВП до 55%.

Об этом во время представления проекта Бюджета-2018 заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Нашей задачей в долговой политике является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году, что в свою очередь позволит снизить долговую нагрузку с нынешних 66% до 55%", - отметил Данилюк.

Как сообщалось, согласно расчетам, общий объем государственного долга на 2018 год составит 1,999 трлн грн и составит 61,5% от ВВП.

Гарантированный государством долг составит 747 млрд 551,0 млн грн. Государственный и гарантированный государством долг, как ожидается, составит 84,6% от ВВП.

Как известно, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд долларов до 70,97 млрд долларов. Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4% больше показателя 2015 года на уровне 84,5 млрд грн.

Государственный долг - это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и непогашенных кредитов, возникающих в результате государственного заимствования.

Экономическая правда