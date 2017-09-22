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В Приватбанке нечего продавать. Его можно подарить с доплатой - НБУ

Пятница, 22 сентября 2017, 12:35

Заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова считает, что в национализированном Приватбанке нету активов, которые бы можно было продать через ProZorro.

Об этом она сообщила в ходе ежегодного Украинского финансового форума, передают "Українські Новини".

"В Приватбанке нечего продавать, давайте оставим его за скобками. Его можно кому-то подарить с доплатой", - ответила Рожкова на вопрос о возможной продаже проблемных активов госбанков через ProZorro.

Она отметила, что собственником госбанков является Министерство финансов и это их ответственность.

Рожкова считает, что главной проблемой Ощадбанка и Укрэксимбанка является отсутствие нормального корпоративного управления.

"В Ощаде и Эксиме нет набсоветов. Напрочь отсутствует корпоративное управление. Пока там нет набсоветов, никто выставлять активы на продажу не будет", - отметила она.

По словам замглавы НБУ, на сегодняшний день существует наработанный законопроект о налаживании корпоративного управления в госбанках.

Она отметила, что этот вопрос касается в меньшей мере Укргазбанка, так как там самый низкий уровень NPL (проблемные кредиты).

Напомним, Министерство финансов предлагает изменить систему избрания наблюдательных советов государственных банков и наделить их функциями независимости от влияния основного акционера.

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Приватбанк НБУ
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