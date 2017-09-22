Компании "Укрнафты" задолжали бюджету 15,7 миллиарда гривен

Общая сумма налогового долга госбюджета по состоянию на 1 сентября составила 69,3 млрд гривен, из которых 10,6 млрд гривен сформировано в текущем году.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Наибольшая сумма налогового долга - это долг предприятий, не обеспеченный активами для погашения. Такие предприятия задолжали 25,6 млрд гривен, или 31,45% от общей суммы долга", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 15,7 млрд гривен долга имеют предприятия системы ПАО "Укрнафта".

Налоговый долг предприятий, находящихся в процедурах банкротства или в отношении которых принято решение суда о приостановлении взыскания, - 10,3 млрд гривен.

"Такую же сумму – 10,3 млрд гривен - задолжали предприятия АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей", - сообщает пресс-служба.

"Банковские учреждения, которые находятся в процедуре ликвидации, имеют задолженность 7,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда