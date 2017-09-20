OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события среды, 20 сентября.

О Крыме. "Нафтогаз" и шесть ее дочерних компаний, которые входят в группу Нафтогаз, подали в Гаагский трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.

О Нафтогазе. В Энергосообществе заявили, что Кабмин ставит под угрозу будущее Украины как транзитера газа.

Об облигациях. Основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 миллиарда долларов выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Об УЗ. Кабинет Министров одобрил начало конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета публичного акционерного общества "Укрзализныця".

Об Укртрансгазе. Служба безопасности Украины заблокировала назначение главой ПАО "Укртрансгаза" Павела Юзефа Станчака.

О Януковиче. Генеральная прокуратура официально объявит спецконфискацию 200 миллионов долларов, похищенных бывшим президентом Виктором Януковичем.

О Центрэнерго. Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" платит "двойную" цену за транспортно-экспедиционное обслуживание американского угля компании, которую на рынке связывают с "угольным смотрящим" Виталием Кропачевым.

Тексты дня.

Пока МВФ, прощайте реформы? Мифы о евробондах на 3 миллиарда

Что означает размещение Украиной своих европейских бондов? Хорошо это или плохо? В чем риски? И главное — что делать дальше? Ответы тут.

Гройсман vs Нафтогаз. Как Коболев ломает планы премьера

Почему независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" хотят уйти и как это связано с желанием Владимира Гройсмана контролировать госкомпанию. ЭП объясняет суть конфликта, который только набирает обороты.