Как менялись цены на старые модели iPhone после презентаций

Как менялась цена на предыдущие модели iPhone и чего ожидать от цен на новые.

В прошлом году после выхода iPhone 7 и iPhone 7 Plus цены на старые модели iPhone ожидаемо упали.

На презентации нового iPhone сама компания объявила о снижении цен на предыдущие версии.

После презентации ряд российский СМИ сообщили о падении цен на предыдущие версии iPhone в России почти на треть. Украину, судя по динамике, в ближайшем будущем падение цен также ожидает, хоть и не такое значительное.

Що стосується цін на нові iPhone, то базова модель iPhone X отримає 64 Гб внутрішньої пам'яті і коштуватиме 999 доларів.

Середня модифікація флагмана об'ємом пам'яті 256 Гб буде коштувати 1099 доларів, а топова модель буде оснащена 512 Гб пам'яті і буде продаватися по 1199 доларів.

В Україні ж нові iPhone прогнозовано приїдуть за наступними цінами:

iPhone 8 складуть від 25 999 гривень;

iPhone 8 Plus - від 29 999 гривень;

iPhone Х - від 37 999 гривень.

По мнению эспертов рынка, цены на версии 8 и 8 Plus быстро опустяться, в отличии от iPhone X, который вызывает интерес у покупателей из-за обновленного интерфейса и функционала.

Напомним, во вторник, 12 сентября, состоялась презентация Apple, где презентовали новые модели - iPhone 8/iPhone 8 Plus и iPhone X.

Ранее сообщалось, что iPhone 8/8 Plus появится в продаже в октябре, а iPhone X - в ноябре этого года.

Алина Полякова, Федор Попадюк, ЭП