OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные события среды, 9 августа.

Об "Укрзализныце". Войцех Балчун ушел в отставку. Сначала об этом заявил премьер-министр, потом сам поляк. На заседании Кабмина проголосовали отставку Балчуна и утвердили временного и.о. - Евгения Кравцова. До сегодняшнего дня он был первым заместителем министра Омеляна, а в 2016 году уже успел поработать временным главой УЗ.

О гривне. Райффайзен Банк Аваль впервые в истории Украины предоставил Международной финансовой корпорации кредит в национальной валюте. Заем в размере 400 млн гривен выдан банком на 8 лет. Эти средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.

О мобильной связи. Государственная служба специальной связи и защиты информации предлагает обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи в Украине. Они хотят обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей.

Об алкоголе. Кабмин повысил цены на алкоголь. Тем временем, крупнейшие пивоваренные компании объединят бизнес в Украине и РФ.

Об Укртрансгазе. НКРЭ угрожает "Укртрансгазу" внеплановой проверкой. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг настаивает на необходимости разработки ПАО "Укртрансгаз" плана развития газотранспортной системы на 2017-2026 годы.

О Крыме. В оккупированном Крыму продолжает работу украинская сеть автозаправочных станций под брендом "ОККО".

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