IFC впервые одолжила гривну у украинского банка
Райффайзен Банк Аваль впервые в истории Украины предоставил Международной финансовой корпорации (IFC) кредит в национальной валюте.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается, заем в размере 400 млн гривен выдан банком на 8 лет. Эти средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.
"До этого корпорация осуществляла финансовую поддержку украинских компаний только в иностранной валюте", - говорится в сообщении.
"Мы работаем над тем, чтобы расширить доступ к такому необходимому финансированию для украинских компаний и продлить срок ресурсов на рынке", - сказал Джейсон Пеллмар, председатель регионального представительства IFC в Украине и Беларуси.
По его словам, первый кредит в гривне уже получил Ашан Ритейл.
"Мы и в дальнейшем готовы предоставлять финансовые продукты в национальной валюте, которые будут структурированы с учетом индивидуальных потребностей клиента", - добавил он.
Как известно, недавно Национальный банк Украины разрешил международным финансовым учреждениям кредитовать клиентов и в гривне.
В июне Европейский банк реконструкции и развития выдал первый кредит в гривне в размере 530 млн гривен.
Экономическая правда
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