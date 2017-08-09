НКРЭ угрожает "Укртрансгазу" внеплановой проверкой

Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг настаивает на необходимости разработки ПАО "Укртрансгаз" плана развития газотранспортной системы на 2017-2026 годы.

Об этом говорится в обращении главы НКРЭ Дмитрия Вовка на вр.и.о. президента "Укртрансгаза" Мирослава Химко.

"В соответствии с Законом "О рынке природного газа" оператор ГТС разрабатывает и ежегодно подает на утверждение регулятора план развития системы на следующие 10 лет. План должен обеспечить соответствие ГТС потребностям рынка природного газа и интересам безопасности поставки газа", - говорится в документе.

В нем же указывается, что с начала года НКРЭ дважды обращалось к "Укртрансгазу" с просьбой предоставить десятилетний план развития ГТС, но компания ответила только "информирующим письмом", не содержащим затребываемую информацию.

По данным ЭП, в одном из этих обращений регулятор угрожал госкомпании "проведением внеплановой проверки лицензионной деятельности".

Как сообщала ЭП, в марте текущего года у главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева прошло совещание по вопросам проекта финансового плана "Укртрансгаза" на 2017 год, на котором было принято решение произвести корректировку документа в части инвестиций в ГТС.

"ПАО "Укртрансгаз" поручается откорректировать рассмотренный на совещании проект финансового плана на 2017 год, с учетом требования планирования финансирования капинвестиций в 2017 году в соответствии с негативным сценарием, предусматривающим прекращение транзита газа через Украину с 2019 года, в сумме 6,8 млрд гривен", - говорится в документе.

По данным ЭП, в итоге НАК согласовал план капинвестиций "Укртрансгаза" на текущий год в размере 7,3 млрд гривен, в то время как оппоненты Коболева в лице тогдашнего вице-президента "Укртрансгаза" Валерия Ноздрина заявляли о том, что минимальный размер инвестиций в ГТС на текущий год должен быть почти вдвое больше – 11,8 млрд гривен.

Основная часть разницы между этими двумя цифрами (7,3 и 11,8 млрд гривен) представляет собой строку затрат на реконструкцию и техническое переоснащение компрессорных станций системы.

В прошлом году главным победителем тендеров (которые впоследствии были отменены по инициативе "Нафтогаза") на выполнение этих услуг было "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение". Его собственник - Константин Григоришин.

Дмитрий Рясной, ЭП