Сеть АЗС под брендом "ОККО" продолжает работать в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму продолжает работу украинская сеть автозаправочных станций "ОККО".

Соответствующая информация появилась 6 августа в социальной сети Facebook на странице пользователя Константина Бильцана.

Согласно опубликованной информации и фотографиям, на территории оккупированного Крыма продолжает работать сеть АЗК "Концерна Галнафтогаз" под брендом "ОККО" львовского бизнесмена Виталия Антонова.

По словам автора поста, на этих заправках действуют карточки сети "Фишка", выданные на материковой Украине.

Карта "Фишка" - это программа лояльности компании "Концерн Галнафтогаз".

Также в заметке сообщается, что после оккупации заправка продолжала работать, а к оплате принимают только российские рубли.

Как видно из фотографий, стоимость топлива составляет 47,99 рублей (около 24 гривен) за 98-й бензин. 95-й стоит 42,59 рублей (около 22 гривен), дизельное топливо - 40,99 рублей (около 20,50 гривен ), газ - 17,99 рублей (около 9 гривен).

В пресс-службе компании "Концерн Галнафтогаз" сообщили ЭП, что автозаправочные комплексы сети "ОККО" в оккупированном Крыму были переданы в аренду, однако право использования бренда арендатору не предоставлялось.

"Как и сообщалось в отчете по устойчивому развитию, АЗК сети "ОККО", расположенные в Крыму, еще в 2014 году были переданы в аренду другой компании. Кроме того, сеть "ОККО" прекратила поставки топлива и других товаров для этих АЗС, а также операционную деятельность на территории полуострова", - сообщила руководитель отдела коммуникаций Мария Титовская.

Она добавила, что право использования бренда "ОККО" компании-арендатору не передавалось.

"Несмотря на договоренности и неоднократные требования по демонтажу элементов экстерьера АЗС, принадлежащих группе компаний "ОККО", такой демонтаж арендатором не осуществлялся в течение длительного времени. Согласно имеющейся у нас информации, недавно демонтаж торговых марок группы "ОККО" с крымских АЗК наконец осуществлен", - добавила она.

"Что касается работы программы лояльности Fishka - на территории Крыма она не работает", - заявили в "ОККО".

На вопрос о том, с каким юридическим лицом был подписан договор аренды, и на каких основаниях, в компании не ответили.

Как сообщалось, ПАО "Концерн" Галнафтогаз" передал в аренду 11 автозаправочных станций в Крыму. По состоянию на конец 2014 года, "Галнафтогаз" владел 441 АЗС, в т.ч. 413 под брендом "ОККО".

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов. Среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития.

Кроме заправок, в бизнес-группу Антонова также входит страховая компания "Универсальная", Концерн "Хлебпром", девелоперская компания "Ваш дом".

Как сообщалось, оккупанты выставили на продажу крымские сети АЗС, принадлежащих группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их оценили в 10,66 млн долларов.

В Крыму группе "Приват" принадлежала 41 АЗС (десятая часть расположенных на полуострове станций). Из них 15 АЗС работали под брендом "Укрнафта", еще 15 АЗС - ANP, четыре - "Сентоза" и 7 АЗС - "Авиас".

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Александр Колесниченко, ЭП