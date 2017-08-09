Крупнейшие пивоваренные компании объединят бизнес в Украине и РФ

Крупнейший в мире пивоваренный концерн AB InBev, со штаб-квартирой в Бельгии, и Anadolu Efes, самая крупная пивоваренная компания Турции, заключили соглашение о намерениях по объединению своих бизнесов на территории России и Украины в равных долях.

Об этом говорится в пресс-релизе InBev.

Данное решение является следствием сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая завершилась в октябре 2016 года, в результате чего AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.

"Условиями успешного завершения текущей сделки являются положительные результаты взаимных правовых проверок активов и процессов компаний, а также получение необходимых согласований от уполномоченных госорганов России и Украины", - сообщает пресс-служба.

В компании ожидают, что планируемое партнерство в России и Украине укрепит конкурентные позиции брендов AB InBev и Anadolu Efes на этих рынках и будет способствовать дальнейшему развитию.

"Обладая диверсифицированным портфелем брендов и более широким ассортиментом сортов пива для потребителей, объединенная компания будет стремиться занять лидирующую позицию на рынках России и Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, слияние должно укрепить партнерские отношения AB InBev с Anadolu Efes и увеличить стоимость доли AB InBev в портфеле Anadolu Efes.

Как отмечается, по завершению сделки, объединенная компания будет консолидировать финансовые результаты своей операционной деятельности на рынках России и Украины в рамках отчетности Anadolu Efes.

"AB InBev, в свою очередь, не будет включать данные результаты в свою глобальную отчетность, но будет учитывать полученную прибыль в качестве возврата с инвестиций в совместное предприятие в соответствии с размером своей доли", - заявили в компании.

Будущее название объединенной компании - AB InBev-Efes. Совет директоров будет состоять из представителей обеих компаний в соотношении 50:50.

В качестве председателя рассматривается Тунджай Озильхан, председатель Совета директоров Anadolu Group и Anadolu Efes.

Экономическая правда