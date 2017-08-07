OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости понедельника, 7 августа.

О тарифах. Минэнерго не видит причин повышать цены на газ и электричество.

О субсидиях. По словам Розенко, субсидии получат 2 миллиона семей.

Об НБУ. Национальный банк приобрел 50 миллионов долларов и перечислил в госбюджет очередной транш прибыли в размере 5 миллиардов гривен.

О судах. Суд арестовал все имущество Насирова, апелляционный суд Киева будет определять подсудность "газовому делу Онищенко", а еще стали известны детали следствия над сыном экс-руководителя "Энергоатома".

Об Нафтогазе. Нафтогаз начал импортировать газ через швейцарскую "дочку".

О Bitcoin. Курс Bitcoin снова обновил исторический максимум. Уже выше 3200 долларов.

Об РЖД. Россияне запустили железную дорогу в обход Украины.

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