Нафтогаз почав імпортувати газ через швейцарську "дочку"

НАК "Нафтогаз України" почав поставляти природний газ в Україну через дочірню швейцарську компанію Naftogaz Trading Europe S.A.

Про це повідомляє OilNews.

В середині липня Нафтогаз отримав від Naftogaz Trading Europe на кордоні України близько 7 млн ​​кубометрів газу.

Також в липні після тримісячної перерви Нафтогаз відновив закупки газу у Shell Energy Europe Limited (Великобританія). Також в липні Нафтогаз після піврічної паузи відновив закупівлю у Eni Trading&Shipping (Італія).

Як раніше повідомлялося, "Нафтогаз України" уклав зі своєю дочірньою компанією Naftogaz Trading Europe S.A. (Швейцарія) рамковий договір на поставку природного газу, орієнтована вартість якого становить 148,8 млрд гривень (близько 5,7 млрд доларів).

Як повідомляв голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, одним із завдань Naftogaz Trading Europe буде залучення кредитів від західних комерційних банків під заставу природного газу, що знаходиться в українських ПСГ.

В кінці червня "Нафтогаз" докапіталізував цю компанію на 8,3 млн доларів.

Naftogaz Trading Europe S.A. є 100% дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України" і зареєстрована в Женеві (Швейцарія). Компанія була створена на базі Naftogaz Overseas S.A. в серпні 2016 року.

Її директорами є Ірина Михайленко, Юрій Вітренко і Володимир Томаш.

Naftogaz Overseas була заснована у 2012 році з метою торгівлі нафтою, видобутої "Нафтогазом" в Єгипті.